В Казани теленок яка получил имя в честь международного саммита

В казанском зоопарке подвели итоги конкурса на лучшее имя для теленка яка, неожиданно появившегося на свет месяц назад.

Фото: © Казанский зооботсад

Новорожденный, ставший настоящим подарком для сотрудников зоопарка, получил имя Брикс – в честь проходившего в эти дни в Казани саммита БРИКС. Такое имя выбрали сами казанцы.

Напомним, что малыш як появился на свет у 21-летней самки по кличке Кармэн, которую считали уже «бабушкой». Отец теленка – 14-летний як по кличке Батя.

Маленький Брикс растет здоровым и активным, с удовольствием играет со старшим братом и пробует «взрослую» еду под присмотром заботливой мамы, отметили специалисты.