В Казани трагически погиб сотрудник центра медицины катастроф

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Город
19 августа 2024  13:30
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на 41-м году жизни скончался сотрудник оперативно-диспетчерского отдела Республиканского центра медицины катастроф Николай Трофимов. От этом сообщили в пресс-службе РКБ.

 Фото: © пресс-служба РКБ

При каких именно обстоятельствах погиб мужчина, не говорится. Кроме как, что это была «трагическая гибель». Коллеги скорбят о безвременной утрате и отзываются о Николае как об ответственном специалисте, талантливом организаторе и верном товарище.

Прощание с Николаем Трофимовым состоится завтра в 10:30 в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы.

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