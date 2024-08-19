В Казани трагически погиб сотрудник центра медицины катастроф

В Казани на 41-м году жизни скончался сотрудник оперативно-диспетчерского отдела Республиканского центра медицины катастроф Николай Трофимов. От этом сообщили в пресс-службе РКБ.

Фото: © пресс-служба РКБ

При каких именно обстоятельствах погиб мужчина, не говорится. Кроме как, что это была «трагическая гибель». Коллеги скорбят о безвременной утрате и отзываются о Николае как об ответственном специалисте, талантливом организаторе и верном товарище.

Прощание с Николаем Трофимовым состоится завтра в 10:30 в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы.