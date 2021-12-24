В Казани трое иностранцев перевозили более 200 грамм героина

В Казани инспекторы ГИБДД изъяли у граждан стран ближнего зарубежья более 200 грамм героина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инспекторы остановили автомобиль марки «Киа» под управлением 19-летнего молодого человека. Пассажирами оказались два гражданина того же иностранного государства, что и водитель. Общаясь с последним, сотрудники полиции заметили, что один из пассажиров нервничает и постоянно закрывает лицо – этим он вызвал подозрение у правоохранителей.

В результате, после личного досмотра и досмотра автомобиля, сотрудники полиции обнаружили под обшивкой багажника полиэтиленовый пакет, в котором находились десять свертков. Позже экспертиза подтвердила, что изъятое вещество массой 229, 78 гр. является запрещенным наркотическим средством – героином.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Более того, правоохранители установили, что у всех троих отсутствует регистрация иностранного гражданина на территории России.