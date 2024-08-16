Турагента из Казани подозревают в обмане путешественников на миллионы рублей

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Город
16 августа 2024  16:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани разгорается скандал вокруг туристического агентства. Пострадавшие клиенты обвиняют его владелицу Анжелу Мусину в мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал НТВ.

По словам пострадавших, Мусина заключала договоры на туры, принимала оплату, но не переводила деньги туроператорам. В результате люди узнавали об обмане уже в аэропорту.

Так, одна из пострадавших, Лейсан Гизатуллина, еще в декабре прошлого года забронировала тур в ОАЭ, оплатив более 200 тысяч рублей. Однако накануне вылета выяснилось, что бронь была аннулирована еще в декабре из-за неоплаты.

Пострадавшие объединились и намерены подать коллективный иск в суд. Полиция проводит проверку по факту мошенничества.

Сама Анжела Мусина отрицает свою вину и заявляет, что ей не грозит никакое наказание.

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