В Казани у автобуса на мосту Миллениум сорвало крышу

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Город
29 сентября 2024  17:37
Автор:
Эндже Гарафиева

В социальных сетях распространилось видео, на котором у автобуса на мосту Миллениум в Казани оторвана часть крыши.

Как сообщили в МУП «ПАТП №2», инцидент произошел из-за сильного ветра, который сорвал крышку газовых баллонов, расположенных на крыше автобуса.

Никто не пострадал, заверили в транспортном предприятии. Оторвавшуюся деталь экипаж занес в салон. Автобус направлен в гараж на ремонт.

В настоящее время в Казани идет обновление парка общественного транспорта, сообщили в профильном комитете. Первые новые автобусы уже поступили от производителя.

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В Казани у автобуса на мосту Миллениум сорвало крышу
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