 В Казани у мужчины, предъявившего поддельные права, обнаружили наркотики
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В Казани у мужчины, предъявившего поддельные права, обнаружили наркотики

Злоумышленник пытался провезти 5 кг мефедрона и 820 г марихуаны.

Истории
13 декабря 2021  11:09
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани у мужчины, предъявившего поддельные права, обнаружили наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.

Инспекторы ДПС на посту трассы «Москва – Уфа» остановили автомобиль Ford под управлением 54-летнего жителя Московской области, едущего в Казань.

Водитель предъявил инспекторам водительские права с признаками подделки. Общаясь с полицейскими, мужчина сильно нервничал, поэтому они решили досмотреть водителя и автомобиль. 

В багажнике в коробе из-под сабвуфера полицейские обнаружели три свертка с запрещенным веществом. Также в задней части салона автомобиля была обнаружена черная сумка, внутри которой находился сверток с порошкообразным веществом внутри.

Согласно результатам исследования, вещества являются наркотическим средством мефедрон весом около 5 килограммов и марихуаной – 819,4 грамма.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане будут судить трех участников банды, производящей наркотики. При обыске было обнаружено 23 кг наркотических веществ. 

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