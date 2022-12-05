В Казани участница ВОВ и пленница концлагеря шьет для бойцов СВО меховые стельки и носки

Все больше инициатив о сотрудничестве в гуманитарных миссиях поступает от жителей республики, подчеркнул координатор движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин.

Например, Рафаэль Яруллин из Бугульмы вместе с друзьями изготавливают печки-буржуйки. Они регулярно привозят на республиканский склад сбора гуманитарной помощи не только собранные печи, но и продукты питания, теплую одежду, аптечки, бензопилы, газовые плитки и газовые баллоны для них.

«У нас есть один из ярких примеров – 93-летняя жительница Казани Вера Бакаева. Будучи ребенком, она видела все ужасы Великой Отечественной войны. На ее глазах фашисты убили всю семью – мать, отца и брата. Дважды раненная, она была одним из подопытных детей для нацистских лабораторий. Два года провела в концлагере. И выжила. Сегодня шьет и через волонтеров доставляет в пункты приема гуманитарной помощи меховые стельки и носки, пишет письма солдатам», - рассказал Сафин.

Стать волонтером может каждый. Можно пожертвовать любую сумму на счет благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», принести необходимые вещи в пункты приема гуманитарной помощи или присоединиться к движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» в качестве партнерской организации. Подробности о волонтерском движении можно узнать на сайте ярдям.рф.

Напомним, «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям Лисичанска (подшефный город Татарстана), военнослужащим, помогает их семьям. Только за ноябрь было отправлено почти 500 тонн гуманитарных грузов и более 900 семей получили поддержку в социально-бытовых вопросах.

Ранее «КВ» сообщали, что мэрия столицы РТ в своем Telegram-канале опубликовала видео, где жители Лисичанска поблагодарили казанцев за оказанную помощь.

На кадрах можно увидеть состояние сегодняшнего Лисичанска и как сильно город нуждается в восстановлении. «Казань, ее предприятия и жители сразу же пришли на помощь – и за это лисичане передают нам слова благодарности», - рассказали в пресс-службе мэрии.