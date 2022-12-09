В Казани участок дороги на улице Восстания закроют на три недели

Участок дороги и тротуара на улице Восстания в Казани будет закрыт с 11 по 31 декабря. Движение для пешеходов и транспорта ограничат рядом со зданием № 80; около здания № 83а закроют часть тротуара, а также частично перекроют местный проезд на улицу Кулахметова рядом со зданием №31.

Ограничения связаны с работами на сетях газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

Ранее «КВ» сообщали, что в столице Татарстана с 7 по 22 декабря будет ограничено движение по улице Блюхера. Изменения связаны со строительством водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.