 В Казани участок дороги на улице Восстания закроют на три недели
news_header_top_970_100

В Казани участок дороги на улице Восстания закроют на три недели

Причина – работы на сетях газопровода.

Город
9 декабря 2022  14:38
Автор:
Ольга Ильина

Участок дороги и тротуара на улице Восстания в Казани будет закрыт с 11 по 31 декабря. Движение для пешеходов и транспорта ограничат рядом со зданием № 80; около здания № 83а закроют часть тротуара, а также частично перекроют местный проезд на улицу Кулахметова рядом со зданием №31.

Ограничения связаны с работами на сетях газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

Ранее «КВ» сообщали, что в столице Татарстана с 7 по 22 декабря будет ограничено движение по улице Блюхера. Изменения связаны со строительством водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Татарстанцы, ставшие Героями России в спецоперации: кто они?
Татарстанцы, ставшие Героями России в спецоперации: кто они?
Замглаву Минстроя РТ назначили на новую должность
В Татарстане за три года произошло 113 пожаров из-за газового оборудования
В Казани пройдет форум-выставка, посвященная развитию беспилотных авиационных систем
В Казани образовались 9-балльные пробки
В Татарстане на зарплаты медикам в 2023 году выделят 142 млн рублей
В Казани за четверг задержали 3 пьяных водителей
В Татарстане продолжает дорожать дизельное топливо