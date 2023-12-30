В Казани учреждена новая награда для педагов

В завершении Года педагога и наставника в Казани учрежден нагрудный знак для почетных работников системы образования.

news_top_970_100
Город
30 декабря 2023  14:07
Автор:
Ольга Иванычева

Награда будет вручаться за плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности, за популяризацию профессии педагога, а также за активную общественную работу и реализацию проектов, способствующих развитию города и благополучию жителей. Как сообщает официальный сайт мэрии г. Казани kzn.ru, ежегодно нагрудным знаком планируется отмечать восемь педагогов. Также они будут поощрены премией в размере 100 тысяч рублей.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани учреждена новая награда для педагов
«Елка желаний» исполнила мечты 60 детей из «Островка надежды»
В Татарстане пересчитали зайцев
Новогоднее обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова
Новогоднее обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова
В Татарстане проходит акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения»
В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего
«Виват, лицей, виват!»
В Татарстане ищут будущих звезд журналистики