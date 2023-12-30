В Казани учреждена новая награда для педагов

Награда будет вручаться за плодотворный труд и заслуги в профессиональной деятельности, за популяризацию профессии педагога, а также за активную общественную работу и реализацию проектов, способствующих развитию города и благополучию жителей. Как сообщает официальный сайт мэрии г. Казани kzn.ru, ежегодно нагрудным знаком планируется отмечать восемь педагогов. Также они будут поощрены премией в размере 100 тысяч рублей.