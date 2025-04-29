В Казани усилят контроль за электросамокатами в майские праздники

В предстоящие майские праздники, приуроченные к 80-летию Победы, а также во время проведения KazanForum и Казанского марафона, в столице Татарстана будут ужесточены меры безопасности. Особое внимание уделят регулированию использования электросамокатов.

Как заявил врио начальника управления МВД по Казани Владимир Ветлугин, в дни массовых мероприятий передвижение на средствах индивидуальной мобильности будет ограничено, а их парковка вблизи мест проведения событий — запрещена.

Такие меры приняты для обеспечения безопасности горожан и гостей столицы в период повышенной активности. Подробные ограничения и зоны действия будут уточняться дополнительно, сообщает пресс-служба мэрии Казани.