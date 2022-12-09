В Казани установили памятник Герою СССР, летчице Магубе Сыртлановой

В столице Татарстана появился памятник летчице Магубе Сыртлановой, Герою Советского Союза. Бюст установили на территории казанской гимназии №52. Об этом сообщили в своем Telegram-канале пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов.

«О подвигах ходит слава, а ее полк называли «Ночными ведьмами». Она совершила 780 боевых вылетов, сбросила 190 тонн бомбового груза», - отметили в пресс-службе.

После войны Магуба Гусейновна жила в Казани и работала на заводе «Электроприбор» контролером.

Памятник установили благодаря помощи меценатов со всей страны. Сейчас в столице Татарстана имя Магубы Сыртлановой носят улица и казанская гимназия№ 52.

Ранее «КВ» сообщали, что сегодня, 9 декабря, в Казани торжественно открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Мемориал расположен по адресу улица Максима Горького, дом 3Б, где Кузнецов жил в 2015-2020 годах. Форэскиз мемориальной доски подготовил автор многочисленных скульптур, арт-объектов, член Союза художников России Фаниль Валиуллин.