В Казани установят новые светофоры на пяти опасных участках для пешеходов

В столице региона до конца этого года будут установлены дополнительные светофоры на пяти участках дорог. Решение было принято после многочисленных обращений жителей с целью предотвращения роста дорожно-транспортных происшествий с наездами на пешеходов, сообщил глава комитета по транспорту исполкома столицы РТ Алексей Сидоров на деловом понедельнике.

Вызывные светофоры появятся в районе домов по улицам Академика Глушко, 8, Короленко, 73 и Дубравная, 12. Полноценные светофоры установят на пересечении улиц Тецевская-Хлебозаводская.

Кроме того, односекционный светофор появится около лицея КНИТУ-КАИ имени Туполева. Там же будут проекционный пешеходный переход и оборудование искусственной дорожкой неровности.