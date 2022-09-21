 В Казани установят скамейки из пластикового вторсырья
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В Казани установят скамейки из пластикового вторсырья

Для производства одной скамейки требуется до 350 кг переработанной в гранулы пленки.

Город
21 сентября 2022  13:23
Автор:
Дамира Хайрулина

Скамейки из переработанных материалов появятся на улицах Казани. Проект «Я вернусь» по перерождению упаковки в полезные предметы реализует компания «Danaflex».  

Первые 6 скамеек, изготовленнные в рамках проекта, установят в Вахитовском и Приволжском районах Казани. Три такие лавочки появятся в в сквере по ул. Ипподромная, еще две на трамвайной остановки станции метро «Дубравная» а также на остановке «Центрально-Отарская улица» в жилом массиве «Отары»

Помимо скамеек там установят урны из переработанного вторсырья. Сообщается, что для производства одной скамейки требуется до 350 кг переработанной в гранулы пленки.

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