В Казани утренние пробки достигли 8 баллов

Сегодня, 12 января, утренние пробки на дорогах Казани достигли 8 баллов. Такой вывод можно сделать по данным сервиса «Яндекс.Карты».

Движение было затруднено в центре – по улице Пушкина, Салимжанова, Карла Маркса и других. Также собирались пробки на улицах Николая Ершова, Гвардейской, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Космонавтов, Аграрной и других.

Причиной пробок могли стать снег и метель. Напомним, в Татарстане к концу недели прогнозируется активный циклон, который принесет еще больше осадков.

Ранее, утренние пробки 11 января оценивались в 9 баллов. Сильные заторы наблюдались во всех районах столицы Татарстана: в центре, на Оренбургском тракте, на Мамадышском тракте, Горьковском шоссе, Тэцевской улице и других.