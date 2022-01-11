 В Татарстан к концу недели активный циклон принесет снег и метель
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В Татарстан к концу недели активный циклон принесет снег и метель

В Казани готовы задействовать почти 1 тыс. единиц снегоуборочной техники.

Город
11 января 2022  19:58
Автор:
Карина Кострулева

По прогнозам Гидрометцентра к концу недели активный циклон принесет в Татарстан снег, метель и сильный ветер. В Казани в случае плана «Буран» готовы задействовать почти 1 тыс. единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани. 

«Всего с начала января в городе выпало 25 мм осадков — это 76% от месячной нормы. К концу недели активный циклон принесет в республику снег, метель и сильный ветер. При необходимости в городе готовы привлечь дополнительные ресурсы для уборки дорог и вывоза снега, а в случае объявления плана „Буран“ задействуют до тысячи единиц спецтехники», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на сегодня среднесуточный выход техники составляет 485 единиц. В первую очередь после снегопадов очищают центральные магистрали, по которым проходят автобусные маршруты, остановочные площадки общественного транспорта и дороги с наиболее интенсивным трафиком.

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