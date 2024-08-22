В Казани утвержден план мероприятий в Декаду инвалидов

В рамках Декады, посвященной Международному дню инвалидов, планируется провести индивидуальную работу с инвалидами на дому, спортивные мероприятия, ярмарки вакансий, гала-концерт «Возьмемся за руки, друзья!» с участием людей с ОВЗ, а также мероприятия для матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, и выставки детского творчества для молодых людей с ОВЗ.

Администрациям районов поручено разработать и реализовать районные планы мероприятий, в том числе организовать выплату единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан.