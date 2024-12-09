В Казани увеличилось количество женщин, выбравших сохранить беременность

В Республиканском центре кризисной беременности Казани за текущий год 87 женщин из 305, которые обратились с намерением прервать беременность, изменили свое решение благодаря второй стадии доабортного консультирования. Об этом на деловом понедельнике сообщил Владимир Филатов, начальник Управления здравоохранения Казани.

Всего за отчетный период, прошедший через две стадии консультирования, 365 женщин приняли решение сохранить свою беременность, что составляет 62,2% от общего числа обращений.

Для сравнения, в аналогичный период 2023 года лишь 47% женщин, планировавших прерывание беременности, выбрали его сохранить. Таким образом, в 2024 году наблюдается прирост сохраненных беременностей на 15%.

Филатов добавил, что к консультациям женщин подключаются психологи, юристы и социальные работники, специализирующиеся на репродуктивном выборе. Также в женских консультациях и детских поликлиниках проводятся занятия для будущих матерей и отцов, где молодые родители могут получить необходимую информацию об уходе за детьми.