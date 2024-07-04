В Казани увеличивается сбор вторсырья

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Город
4 июля 2024  17:21
Автор:
Эндже Гарафиева

В июне на мусороперегрузочную станцию Казани поступило 4,5 тысячи тонн отходов, из которых более 100 тонн были собраны с помощью желтых сеток для раздельного сбора вторсырья, установленных во дворах домов.

Сотрудники станции отсортировали 476 тонн вторсырья, что составляет 10,5% от общего объема отходов. В большинстве случаев в сетках оказывались пластиковые бутылки, макулатура и стекло. В дальнейшем отобранное вторсырье отправят на переработку, сообщили в УК «ПЖКХ».

В текущем году в Казани планируется установить 1,2 тысячи желтых сеток для сбора вторсырья в дополнение к уже существующим 1,5 тысячам. В емкости можно складывать бумагу, пластик, металл, тетрапак и стекло.

Также в столице Татарстана было принято решение о создании компостных полигонов для утилизации органических отходов. Об этом напомнила казанская мэрия. Сейчас ведется предпроектная подготовка и оформление земельных участков. Ожидается, что это позволит сократить объем мусора, вывозимого на городские полигоны, на четверть.

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