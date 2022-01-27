 В Казани в 2022 году отремонтируют две больницы и корпус госпиталя для ветеранов
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В Казани в 2022 году отремонтируют две больницы и корпус госпиталя для ветеранов

Общая сумма госконтракта на ремонт медучреждений составляет 385,7 млн рублей.

Республика
27 января 2022  10:10
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани в трех больницах в 2022 году планируется провести капремонт. Список медучреждений, прикрепленный к проекту госконтракта, выложен на сайте госзакупок.

В Казани капитално отремонтируют горбольницу №16 по улице Гагарина на сумму 100 млн рублей. На капремонт лечебного корпуса №2 госпиталя для ветеранов войн будет потрачено 190 млн рублей. Также капремонт пройдет в здании стационара горбольницы №2 по адресу улица Музыкальная, стоимость которого оценивается в 13 — 95 млн рублей.

Общая сумма госконтракта на ремонт медучреждений составляет 385,7 млн рублей. Средства будут выделены с республиканского бюджета, работы планируется закончить до 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что с 2022 года по нацпроекту «Культура» стартует капремонт муниципальных музеев. Только на ремонт краеведческого музея в городе Лаишево из федерального бюджета будет выделено 20,788 млн рублей.

 

 

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