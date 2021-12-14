В Казани в 2022 году тариф на водоотведение может подорожать на 41%

Тариф на холодное водоснабжение может вырасти почти на 11%.

В Казани в 2022 году тариф на водоотведение может вырасти на 41,2%, до 27,60 руб за кубический метр. Об этом говорится в указе Президента республики.

Рост на холодную воду составит 10,9% до 24,8 руб. за один кубический метр. Тариф на теплоснабжение же вырастет на 6,2% до 2006,46 руб. за гигакалорию.

Также согласно документу стоимость электроэнергии может увеличиться до 4,3 руб. за один киловатт час. Это на 4,6% больше, чем на сегодняшний день. Плата за газ может подорожать на 3% до 6,25 рубля за кубический метр. Тариф на обращение с коммунальными отходами вырастет на 4% до 508,11 руб. за один кубический метр.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах и Тукаевском районе с 2022 года повысится тариф на воду и водоотведение. Цены вырастут с 1 июня 2022 года.