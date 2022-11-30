В Казани в 2023 году пройдет Российский венчурный форум, перенесенный на неопределенный срок

В Казани 16 марта следующего года пройдет Российский венчурный форум. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Напомним, XVII Российский венчурный форум, который планировали провести в Казани 13 апреля этого года, перенесли на неопределенное время «по независящим от оргкомитета причинам».

«О сроках проведения форума обязательно будет объявлено дополнительно», - отметили в фонде.

В пресс-службе подчеркнули, что форум является одним из ключевых событий для венчурной индустрии и стартапов. Он объединяет инвесторов, бизнес-ангелов, институты развития и технологических предпринимателей. Каждый год в мероприятии принимают участие свыше трех тыс. делегатов.