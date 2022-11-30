 В Казани в 2023 году пройдет Российский венчурный форум, перенесенный на неопределенный срок
news_header_top_970_100

В Казани в 2023 году пройдет Российский венчурный форум, перенесенный на неопределенный срок

Форум должен был состоятся 13 апреля этого года.

Республика
30 ноября 2022  17:21
Автор:
Роза Габитова

В Казани 16 марта следующего года пройдет Российский венчурный форум. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Напомним, XVII Российский венчурный форум, который планировали провести в Казани 13 апреля этого года, перенесли на неопределенное время «по независящим от оргкомитета причинам». 

«О сроках проведения форума обязательно будет объявлено дополнительно», - отметили в фонде.

В пресс-службе подчеркнули, что форум является одним из ключевых событий для венчурной индустрии и стартапов. Он объединяет инвесторов, бизнес-ангелов, институты развития и технологических предпринимателей. Каждый год в мероприятии принимают участие свыше трех тыс. делегатов.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Сокрытие счетов, участков и машин: как чиновников Татарстана ловят за коррупцию
Сокрытие счетов, участков и машин: как чиновников Татарстана ловят за коррупцию
Депутат Госдумы от РТ: в переписи число неопределившихся с национальностью вырастет в два раза
Казань заняла первое место в топе городов-миллионников, в которых упал спрос на новостройки
В Казани с 5 по 8 декабря пройдет международный форум ЮНЕСКО
Госкомитет Татарстана по тарифам назвал два новшества тарифов в следующем году
Татарстанцы стали реже покупать живые новогодние елки
В Казани в 2023 году пройдет Российский венчурный форум, перенесенный на неопределенный срок
В Челнах Tesla сломалась после попытки зарядиться на электрозаправке