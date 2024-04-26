В Казани в ближайшее время стартует строительство Соборной мечети

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Город
26 апреля 2024  15:10

Об этом на пресс-конференции заявил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, Раис РТ Рустам Минниханов оказывает поддержку во всех начинаниях. 

Строить новую мечеть по проекту архитекторов Александра Цимайло и Николая Ляшенко начнут в ближайшее время в Адмиралтейской слободе, на месте слияния двух рек: Волги и Казанки. Напомним, ранее планировалось расположить мечеть на месте парка «Кырлай», но позже от этих планов отказались в пользу парка 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Согласно проекту, здание мечети будет выполнено в форме куба, внутри него будет располагаться купол с молельным залом. Мечеть будет располагаться на воде, соединяясь с берегом мостом. 

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