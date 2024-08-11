В Казани в части домов Вахитовского района сутки не будет воды

Сайт мэрии сообщает, что из-за подключения вновь уложенного участка водопровода часть домов в Вахитовском районе города на сутки останется без воды.

Отключения коснется следующих адресов:

ул.Б.Шахиди, 9, 9а, 9в, 11;

ул.Г.Исхаки, 8, 8а, 13, 15, 17/7;

ул.Московская, 36/5, 42 (корп.4), 42 (корп.5);

ул.Т.Гиззата, 7/17, 7а, 10, 10 (корп.1), 14, 16.

Срок с 9 утра 15 августа до 9 утра следующего дня.

Жители смогут подать заявку на автоцистерны с водой по телефону: +7(843)231-62-60.

Ранее был сформирован график отключения горячей воды в Казани на июль – август этого года.

