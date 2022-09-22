В Казани в день начала референдумов состоится акция «Своих не бросаем»

В Казани в парке Победы состоится акция «Своих не бросаем». Мероприятие пройдет 23 сентября, в день начала референдумов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В парке развернут полевую кухню. Помимо этого, будет выставлена экспозиция стрелкового оружия. Также горожан ждет выступление творческих коллективов Казани и республики. Кроме того, перед гостями мероприятия выступит ансамбль военно-патриотической песни ВДВ «Голубые береты». Акция стартует в 15:00, вход свободный.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в дни референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в трех городах Татарстана будут организованы избирательные пункты. Голосование пройдет в течении пяти дней, — с 23 по 27 сентября. Площадки будут открыты в Казани, Челнах и в Альметьевске. Так, в столице РТ пункт будет организован на площадке КЦ «Сайдаш», в Челнах — в «Роднике» и в Альметьевске пункт будет открыт в ДК «Нефтьче».