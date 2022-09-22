 В Казани в день начала референдумов состоится акция «Своих не бросаем»
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В Казани в день начала референдумов состоится акция «Своих не бросаем»

На мероприятии выступит ансамбль военно-патриотической песни ВДВ «Голубые береты».

Город
22 сентября 2022  19:36
Автор:
Карина Кострулева

В Казани в парке Победы состоится акция «Своих не бросаем». Мероприятие пройдет 23 сентября, в день начала референдумов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В парке развернут полевую кухню. Помимо этого, будет выставлена экспозиция стрелкового оружия. Также горожан ждет выступление творческих коллективов Казани и республики. Кроме того, перед гостями мероприятия выступит ансамбль военно-патриотической песни ВДВ «Голубые береты». Акция стартует в 15:00, вход свободный.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в дни референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в трех городах Татарстана будут организованы избирательные пункты. Голосование пройдет в течении пяти дней, — с 23 по 27 сентября. Площадки будут открыты в Казани, Челнах и в Альметьевске. Так, в столице РТ пункт будет организован на площадке КЦ «Сайдаш», в Челнах — в «Роднике» и в Альметьевске пункт будет открыт в ДК «Нефтьче».

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