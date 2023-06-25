 В Казани в день Сабантуя произошло 101 ДТП
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В Казани в день Сабантуя произошло 101 ДТП

Никто не пострадал.

Город
25 июня 2023  10:30
Автор:
Роза Габитова

В Казани за субботу автоинспекторы задержали девять пьяных водителей. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

Всего за 24 июня в столице Татарстана произошло 101 ДТП без пострадавших. Также в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили двух человек. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани за сутки автоинспекторы задержали двух водителей за повторную пьяную езду. Это наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

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