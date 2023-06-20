 В Казани за сутки автоинспекторы задержали двух водителей за повторную пьяную езду
news_header_top_970_100

В Казани за сутки автоинспекторы задержали двух водителей за повторную пьяную езду

Это наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

Город
20 июня 2023  13:29
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани за сутки автоинспекторы задержали девять водителей с признаками алкогольного опьянения. Двое из них задержали за пьяную езду повторно.

В 19.20 напротив дома № 8 по улице Наджми инспекторами ДПС был задержан автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился 22-летний пьяный казанец. При проверке установлено, что молодой человек в сентябре прошлого года уже был задержан за пьяную езду и был лишен права управления ТС на 21 месяц. 

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 18 до 24 месяцев. 

Повторная пьяная езда наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

О случаях пьянства за рулем можно сообщить через Telegram-бота, по телефону дежурной части 5-333-589, или доложить ближайшему наряду ДПС.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 25 июня не будут работать регистрационные подразделения ГИБДД. Это связано с проведением технических работ.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанцы смогут поучаствовать в ночном забеге, спортивном ориентировании и велогонке в июле
Власти Татарстана начнут подготавливать необходимые средства защиты населения от ЧС
КАМАЗ с 1 июля повысит оклады работников на 10%
В Казани в 2023-м откроются четыре новые школы – это рекорд для города
Председателя Госсовета Татарстана рекомендовали к избранию в Академию наук РТ
Минуллина противопоставила ПМЭФ и KazanForum: «У нас площадка пока не с такой большой историей»
В Татарстане похоронили четырех детей, погибших от пожара в частном доме
Глава Минцифры РТ: «Хочу поблагодарить IT-армию Украины за бесплатный аудит нашей защиты»