В Казани за сутки автоинспекторы задержали двух водителей за повторную пьяную езду

В Казани за сутки автоинспекторы задержали девять водителей с признаками алкогольного опьянения. Двое из них задержали за пьяную езду повторно.

В 19.20 напротив дома № 8 по улице Наджми инспекторами ДПС был задержан автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находился 22-летний пьяный казанец. При проверке установлено, что молодой человек в сентябре прошлого года уже был задержан за пьяную езду и был лишен права управления ТС на 21 месяц.

В ГИБДД напомнили, что за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 18 до 24 месяцев.

Повторная пьяная езда наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом от 200 до 300 тыс. рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет.

О случаях пьянства за рулем можно сообщить через Telegram-бота, по телефону дежурной части 5-333-589, или доложить ближайшему наряду ДПС.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 25 июня не будут работать регистрационные подразделения ГИБДД. Это связано с проведением технических работ.