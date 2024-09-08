В Казани в единый день голосования организована праздничная программа

Главные исполнители концерта, который состоится у «Чаши» 8 сентября, — это известные российские и татарские артисты: Эльмира Калимуллина, Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ (Айгуль Миншакирова) и Niletto (Данил Прытков). Кроме них выступят и музыкальные группы, включая «Моя Мишель», Dabro и «Волга-Волга».

Праздничная программа у «Чаши» начнется в 13:00 и будет включать различные тематические зоны, в том числе для детей. Для входа на площадку понадобятся браслеты «Всей семьей на выборы» («Гаилә белән сайлыйбыз»), которые выдадут на избирательных участках при голосовании. Браслеты дадут возможность воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте Казани, включая метро. Концертная программа стартует в 14:00 и завершится в 22:00.

С 13:00 до 16:00 состоится празднование Дня казанского жизнелюба, где участники движений представят свой концерт, организуют чаепитие с самоваром, а также в клубе «Бабушкина забота» покажут предметы и одежду, изготовленные для участников специальной военной операции, и проведут конкурс красоты и мудрости «Алтынбикэ».