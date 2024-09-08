В Казани в единый день голосования организована праздничная программа

news_top_970_100
Город
8 сентября 2024  09:20
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Главные исполнители концерта, который состоится у «Чаши» 8 сентября, — это известные российские и татарские артисты: Эльмира Калимуллина, Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ (Айгуль Миншакирова) и Niletto (Данил Прытков). Кроме них выступят и музыкальные группы, включая «Моя Мишель», Dabro и «Волга-Волга».

Праздничная программа у «Чаши» начнется в 13:00 и будет включать различные тематические зоны, в том числе для детей. Для входа на площадку понадобятся браслеты «Всей семьей на выборы» («Гаилә белән сайлыйбыз»), которые выдадут на избирательных участках при голосовании. Браслеты дадут возможность воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте Казани, включая метро. Концертная программа стартует в 14:00 и завершится в 22:00.

С 13:00 до 16:00 состоится празднование Дня казанского жизнелюба, где участники движений представят свой концерт, организуют чаепитие с самоваром, а также в клубе «Бабушкина забота» покажут предметы и одежду, изготовленные для участников специальной военной операции, и проведут конкурс красоты и мудрости «Алтынбикэ».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
За прозрачностью выборов в Татарстане следят рекордное число наблюдателей
Мэр Казани Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ
Мэр Казани Ильсур Метшин проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ
Ильшат Аминов: Мы выбираем стратегию сильного региона
Ильшат Аминов: Мы выбираем стратегию сильного региона
Лейла Фазлеева рассказала, почему важно принимать участие в выборах всей семьей
Лейла Фазлеева рассказала, почему важно принимать участие в выборах всей семьей
Фарид Мухаметшин: Тот, кто не придет на выборы, будет потом сам на себя обижаться
Фарид Мухаметшин: Тот, кто не придет на выборы, будет потом сам на себя обижаться
Боец СВО и музыкант Иван Хомяков: «Гражданский долг так же важен, как и воинский»
Боец СВО и музыкант Иван Хомяков: «Гражданский долг так же важен, как и воинский»
В Татарстане разыграют iPhone 15 и Lada Vesta среди избирателей
В Казани в единый день голосования организована праздничная программа