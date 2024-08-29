В Казани в это воскресенье откроют мурал, посвященный труду ученых

В Казани на улице Чистопольской 1 сентября, в рамках фестиваля «Праздник науки», 462-метровый мурал, посвященный труду ученых. На сегодня он готов на 80%. Автором рисунка стал художник из Владивостока — Сергей IMAN.

news_top_970_100
Город
29 августа 2024  15:25
Автор:
Елизавета Черкина

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил куратор Арт-посольства «Супернова» Дмитрий Кудинов. Он уточнил, что данный мурал представляет из себя диптих, два изображения и два сюжета, которые взаимодействуют и дополняют друг друга. На картине же изображен абстрактный образ ученого. К слову, мурал создается на средства гранта, который выиграл Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН).

Кроме того, сообщили на мероприятии, в этот же день в казанском парке «Сосновая роща» рядом с ДК Химиков с 11.00 до 14.00 состоится «Праздник науки». Перед фестивалем пройдет высадка аллеи хвойных деревьев в честь 300-летия Российской академии наук с установкой памятной таблички. В этом может участвовать любой желающий. Также в рамках фестиваля запланирован показ фильмов о научных школах Казани и достижениях местных ученых в области химии, физики, биологии, космонавтики и сельского хозяйства. Еще в рамках фестиваля пройдут конкурсы.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани и Осиново зафиксированы превышения по сероводороду
Казань встречает Всероссийский форум национальных СМИ
Казань встречает Всероссийский форум национальных СМИ
Грузовой порт открылся в Свияжском логистическом комплексе
Азат Гильмутдинов назначен Председателем Верховного суда Республики Татарстан
В Казани в это воскресенье откроют мурал, посвященный труду ученых
ЦИК РТ напоминает о порядке партий на выборах в Госсовет
На парковке у КГЭУ сократят количество машиномест
За 10 дней по трассе М-12 в Казань приехало более 150 тысяч путешественников