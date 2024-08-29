В Казани в это воскресенье откроют мурал, посвященный труду ученых

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил куратор Арт-посольства «Супернова» Дмитрий Кудинов. Он уточнил, что данный мурал представляет из себя диптих, два изображения и два сюжета, которые взаимодействуют и дополняют друг друга. На картине же изображен абстрактный образ ученого. К слову, мурал создается на средства гранта, который выиграл Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН).

Кроме того, сообщили на мероприятии, в этот же день в казанском парке «Сосновая роща» рядом с ДК Химиков с 11.00 до 14.00 состоится «Праздник науки». Перед фестивалем пройдет высадка аллеи хвойных деревьев в честь 300-летия Российской академии наук с установкой памятной таблички. В этом может участвовать любой желающий. Также в рамках фестиваля запланирован показ фильмов о научных школах Казани и достижениях местных ученых в области химии, физики, биологии, космонавтики и сельского хозяйства. Еще в рамках фестиваля пройдут конкурсы.