В Казани в этом году начнется строительство новой детской больницы

На 2023 год плановый показатель средней продолжительности жизни в РТ составлял 75,25 года. По итогу года он достиг 75,38. Это 12-е место по России и первое в ПФО.

Об этом вчера на брифинге в Кабинете министров РТ, посвященном реализации на территории Татарстана национального проекта «Здравоохранение», рассказал министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин. Он отметил, что в Татарстане среди причин смертности на первом месте сердечно-сосудистые заболевания. Тем не менее в республике в прошлом году смертность от болезней системы кровообращения снизилась на 8%. На втором месте смертность от онкологических заболеваний, которая в РТ за год выросла с 168 до 175,7 случая на 100 тысяч населения. Всего в РТ в 2023 году впервые выявили 2602 случая злокачественных новообразований, из которых 74% - на первой-второй стадии. Марсель Миннуллин объяснил, что рост происходит по причине большей выявляемости, однако наблюдается и рост запущенных форм злокачественных образований.

Миннуллин также сообщил, что в Центре детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ за прошлый год проходили лечение 3418 пациентов, проведено 10 процедур трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, 14 процедур афереза гемопоэтических стволовых клеток.

Еще министр заявил, что в Казани в этом году начнется строительство нового здания первой детской больницы, которая наряду с ДРКБ будет оказывать помощь самым тяжелым пациентам. В данный момент идут проектно-изыскательные работы по данному центру. Кроме того, на базе ДРКБ запланирован проект мониторинга заболеваний сердечно-сосудистой системы детей и подростков. Помимо этого, в РТ продолжат развивать онкогематологию, а также увеличат количество трансплантаций костного мозга детям и подросткам.

Кстати

За 2023 год в Татарстане пролечили 112,9 тыс. иностранцев из 158 стран. Это в девять раз больше запланированных 12 тыс. пациентов.