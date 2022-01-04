В Казани в Горкинско-Ометьевском лесу состоится татарский молодежный концерт

Завтра, 5 января, в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет татарский молодежный концерт. Начало в 18:00 на главной сцене парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

На концерте будут выступать представители новой волны татарской поп-музыки и артисты лейбла Yummy Music.

«Наш лейбл занимается изданием и продвижением современной татарской музыки с 2012 года. Мы выпускаем татарский хип-хоп, рок, инди, этно и электронную музыку, снимаем клипы, фильмы, и, конечно же, организуем концерты», – рассказал руководитель лейбла Ильяс Гафаров.

На сцене жители и гости города смогут увидеть и услышать выступления групп «Оммаж» и Noor, а также музыкантов Ильгиза Шайхразиева, Fauzia и Said Olur’а.

Подробнее о мероприятиях города в новогодние праздники смотрите в афише «КВ».