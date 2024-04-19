В Казани в Нацмузее РТ представили картину царицы Сююмбике XVIII века

Вчера, 18 апреля, в Нацмузее РТ после реставрации представили картину «Портрет царицы Сююмбике и ее семейства». Эта картина была создана в середине XVIII века.

Фото: Пресс-служба Нацмузея РТ

Об этом свидетельствуют холст и приемы нанесения масляных красок. Полотно поступило в коллекцию музея до Октябрьской революции 1917 года. До реставрации картина хранилась в фонде музея и была недоступна для просмотра.

Благодаря реставрации, прошедшей в 2023-2024 годах, полотно вернулось в постоянную экспозицию Нацмузея РТ, посвященную периоду казанского ханства. Процесс длился три месяца, им занимались супруги Алексей Хохряков и Мария Носкова.