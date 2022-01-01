 В Казани в новогоднюю ночь при пожаре в частном доме погиб мужчина
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В Казани в новогоднюю ночь при пожаре в частном доме погиб мужчина

Причины возгорания устанавливаются.

Город
1 января 2022  13:39
Автор:
Ольга Полякова

В Казани в жилом массиве Отары в новогоднюю ночь при пожаре в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Ночью, в 03:49, по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании по адресу улица Калинина, дом № 41. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили горение одноэтажного бревенчатого жилого дома.

В ходе ликвидации огня сотрудниками пожарной охраны было обнаружено тело мужчины. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров. Причины возгорания устанавливается.

Ранее «КВ» писали, что при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Чистополе пострадало пять человек - одна женщина погибла. 

 

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