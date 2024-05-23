В Казани в памятнике культурного наследия на Лукницкого обустроят гостиницу

В Казани памятник архитектуры на улице Лукницкого отреставрируют. Проект реставрационных работ прошёл госэкспертизу — в скором времени здесь будет расположена гостиница. Об этом пишет комитет РТ по охране ОКН.

Объект находится у Порохового завода. Сейчас площадь занята офисными помещениями.

Согласно исторической справке, это здание возвели в конце 19-го века. Архитектором тогда вступил Иван Котелов.

Специалисты комитета провели обследование и установили, что состояние памятника удовлетворительное. Фасады и интерьер сохранились хорошо, однако необходимо провести гидроизоляционные работы, восстановить декоративные элементы. Также провести ремонт крыши и чердака. Будут переделаны ступени, навес, ограждение, с фасада демонтируют кондиционеры и благоустроят прилегающую территорию.