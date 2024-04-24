В Казани в салоне автомобиля скончалась 52-летняя женщина

Оказалось, что за несколько минут до своей смерти она пожаловалась на боли в сердце. В этот момент за рулем автомобиля Lada был ее знакомый мужчина. Он заехал в аптеку, чтобы помочь ей в связи с плохим самочувствием.

Однако когда он вышел, пассажирка уже была мертва, пишет «Татарстан-24». Все это случилось в Казани на Ноксинском спуске.

Очевидцы помогли вызвать скорую помощь и рассказали обо всем рядом стоящему экипажу ДПС.

Медики уже не смогли бы ничего сделать, поэтому им осталось только констатировать смерть.