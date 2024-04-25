В Казани в седьмой раз состоится летний книжный фестиваль

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Город
25 апреля 2024  12:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Три казанские площадки станут местом для проведения книжного фестиваля 8 и 9 июня – это парк «Черное озеро», нацбиблиотека и ЦСК «Смена».

В течение двух дней состоятся презентации книг и встречи с писателями, серия образовательных мероприятий, воркшопов и творческих занятий с детскими иллюстраторами и педагогами.

Ожидается, что в парке «Черное озеро» развернется книжная ярмарка с 11:00 до 19:00. Сто издательств смогут пообщаться с читателями и продать свои книги без наценок.

Впервые будет организована инклюзивная программа для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья тоже смогли посетить мероприятия.

Подробная программа летнего книжного фестиваля будет опубликована в социальных сетях. 

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