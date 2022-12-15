 В Казани в тестовом режиме заработает каток на стадионе «Тасма»
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В Казани в тестовом режиме заработает каток на стадионе «Тасма»

Вход для взрослых — 100 рублей, для детей до 7 лет, инвалидов, участников ВОВ, тружеников тыла, мастеров спорта — бесплатно.

Город
15 декабря 2022  13:35
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани в тестовом режиме заработает каток на стадионе «Тасма» (улица Гагарина, 56). Первые массовые катания пройдут 17 декабря с 14:00 до 20:00 и 18 декабря с 11:00 до 20:00. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского и Московского районов. 

Вход для взрослых — 100 рублей, для детей до 7 лет, инвалидов, участников ВОВ, тружеников тыла, мастеров спорта — бесплатно. Прокат коньков −150 рублей за 1 час. Также за 250 рублей предоставляется услуга заточки коньков. 

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани в парке «Черное озеро» 23 декабря откроется каток. Посетители катка могут арендовать 400 пар коньков. Также можно прийти со своими, тогда вход на каток будет бесплатным.

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