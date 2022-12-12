 В казанском парке «Черное озеро» 23 декабря откроется каток
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В казанском парке «Черное озеро» 23 декабря откроется каток

Посетители смогут арендовать 400 пар коньков.

Город
12 декабря 2022  19:17
Автор:
Роза Габитова

В Казани в парке «Черное озеро» 23 декабря откроется каток. Об этом на совещании сообщила директор Дирекции парков и скверов столицы РТ Айгуль Латыпова.

Посетители катка могут арендовать 400 пар коньков. Также можно прийти со своими, тогда вход на каток будет бесплатным.

В этом зимнем сезоне каток на «Черном озере» обретет свою концепцию. Главной темой станет «Отражение» — как противопоставление черного и белого, хорошего и плохого, доброго и злого. Основным элементом программы станет арт-объект «Черная арка».

В праздничные каникулы в парке будут проходить показы фильмов под открытым небом, мастер-классы и вечеринки на льду.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 8 декабря открылся каток в Центре хоккея на траве (Оренбургский тракт 11).

 

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