В казанском парке «Черное озеро» 23 декабря откроется каток

В Казани в парке «Черное озеро» 23 декабря откроется каток. Об этом на совещании сообщила директор Дирекции парков и скверов столицы РТ Айгуль Латыпова.

Посетители катка могут арендовать 400 пар коньков. Также можно прийти со своими, тогда вход на каток будет бесплатным.

В этом зимнем сезоне каток на «Черном озере» обретет свою концепцию. Главной темой станет «Отражение» — как противопоставление черного и белого, хорошего и плохого, доброго и злого. Основным элементом программы станет арт-объект «Черная арка».

В праздничные каникулы в парке будут проходить показы фильмов под открытым небом, мастер-классы и вечеринки на льду.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани 8 декабря открылся каток в Центре хоккея на траве (Оренбургский тракт 11).