В Казани в возрасте 38 лет скончался победитель шоу «Взвешенные люди»

Тимур Бикбулатов, победитель шоу «Взвешенные люди» в 2016 году, скончался еще 1 августа. Информацию о смерти разместили на его личной странице в соцсети «ВКонтакте» 16 августа.

Тимуру было 38 лет, информация о причинах смерти не указывается.

В 2016 году он принял участие в шоу «Взвешенные люди». На тот момент его вес составлял почти 150 килограмм. За 16 недель ему удалось сбросить 54 килограмма, после окончания шоу мужчина работал тренером. Сообщалось, что призовые за победу составили 2,5 млн рублей.