 В Казани в выходные ожидается сильная метель и гололед
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В Казани в выходные ожидается сильная метель и гололед

Госавтоинспекция МВД по РТ просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

Республика
14 января 2022  15:42
Автор:
Ольга Полякова

В Казани в выходные ожидается ухудшение погоды — метель и снежные заносы на дорогах. Об этом сообщил Гидрометцентр Республики Татарстан.

В течении суток в регион придет сильная метель. В некоторых районах республики ожидается ветер порывами до 18 м/с и ухудшение видимости до 1000 метров и меньше. На дорогах образуются снежные заносы. Госавтоинспекция МВД по РТ просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

Ночью 15 января синоптики прогнозируют 7-9 градусов ниже нуля. Днем неблагоприятная погода сохранится, а температура воздуха опустится до 10-12 градусов ниже нуля.

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