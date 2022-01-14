В Казани в выходные ожидается сильная метель и гололед

В Казани в выходные ожидается ухудшение погоды — метель и снежные заносы на дорогах. Об этом сообщил Гидрометцентр Республики Татарстан.

В течении суток в регион придет сильная метель. В некоторых районах республики ожидается ветер порывами до 18 м/с и ухудшение видимости до 1000 метров и меньше. На дорогах образуются снежные заносы. Госавтоинспекция МВД по РТ просит автомобилистов быть внимательнее на дорогах.

Ночью 15 января синоптики прогнозируют 7-9 градусов ниже нуля. Днем неблагоприятная погода сохранится, а температура воздуха опустится до 10-12 градусов ниже нуля.