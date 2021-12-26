 В Казани шквалистым ветром снесло светофор
news_header_top_970_100

В Казани шквалистым ветром снесло светофор

Светофор снесло по улице Нигматуллина.

Город
26 декабря 2021  13:42
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани вечером 25 декабря шквалистым ветром снесло светофор по улице Нигматуллина и положило на дорогу. Очевидец снял «лежачий» светофор на видео и поделился в соцсетях.

Пользователи в соцсетях стали писать о том, что из-за сильной метели на нескольких улицах перестали работать светофоры.

Из-за этого вечером можно было наблюдать транспортный коллапс в городе.

Ранее сообщалось, что вчера 25 декабря Татарстан накрыла метель. В республике объявили штормовое предупреждение, а соцсеть заполонили видео с авариями на дорогах. 

 

 

Новости
Фигуристка из Казани Камила Валиева установила мировой рекорд и выиграла чемпионат России
Увеличение маткапитала и ограничение выдачи микрозаймов: законы, вступающие в силу с января 2022 года
«Санта Барбара» по-казански: Бриллиант для любимой
В Казани шквалистым ветром снесло светофор
В Набережных Челнах изменится маршрут 13-го автобуса
В поселке Круглое Поле под Челнами пожар уничтожил более 100 кв. метров надворных построек
В Казани после отравления пяти человек угарным газом возбудили уголовное дело
Сотрудники МЧС в Татарстане спасли замерзающих в автомобиле на дороге парня и девушку