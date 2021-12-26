В Казани шквалистым ветром снесло светофор

В Казани вечером 25 декабря шквалистым ветром снесло светофор по улице Нигматуллина и положило на дорогу. Очевидец снял «лежачий» светофор на видео и поделился в соцсетях.

Пользователи в соцсетях стали писать о том, что из-за сильной метели на нескольких улицах перестали работать светофоры.

Из-за этого вечером можно было наблюдать транспортный коллапс в городе.

Ранее сообщалось, что вчера 25 декабря Татарстан накрыла метель. В республике объявили штормовое предупреждение, а соцсеть заполонили видео с авариями на дорогах.