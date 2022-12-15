 В Казани велопешеходный маршрут у Кремлевской дамбы откроют весной 2023 года
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В Казани велопешеходный маршрут у Кремлевской дамбы откроют весной 2023 года

Также напротив бывшего ресторана «Парус» появится рыбацкий остров.

Город
15 декабря 2022  18:27
Автор:
Карина Кострулева

Уже весной 2023 года в столице РТ у Кремлевской дамбы откроют велопешеходный маршрут. Об этом на трансляции «Татарстан Онлайн» рассказала директор Института развития городов региона Наиля Зиннатуллина.

«Открытие будет весной, когда все финальные виды работ мы там доделаем. Они заключаются в таких мелочах, как второй слой асфальта, разметка, малые архитектурные формы, скамейки, урны, туалет, который еще нужно установить», — отметила спикер. 

Кроме того, по словам директора, напротив бывшего ресторана «Парус» появится рыбацкий остров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ место для постройки нового парка аттракциона «Кырлай» еще находится на стадии обсуждения.

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