В Казани вернули к жизни фонтан в сквере Белинского

В центре Казани, в сквере Белинского, заработал фонтан, который более 10 лет оставался недействующим. Теперь он снова радует горожан своими струями, достигающими в высоту до 2 метров. Об этом рассказали в пресс-службе казанской мэрии.

Фонтан имеет модельную конструкцию с 13 струями. Вечером фонтан подсвечивается 15 разноцветными светильниками, создавая захватывающее зрелище.

Реконструкция фонтана была завершена чуть раньше планируемого срока. Строители провели комплекс работ: оштукатурили пол и стены, нанесли гидроизоляцию, уложили трубопровод, провели электрические кабели, смонтировали контур заземления, уложили гранитные плиты и плитку.

В Казани теперь работает 31 фонтан, которые входят в собственность муниципалитета и находятся на текущем содержании эксплуатирующей организации.