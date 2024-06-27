В Казани вернули к жизни фонтан в сквере Белинского

news_top_970_100
Город
27 июня 2024  14:17
Автор:
Эндже Гарафиева

В центре Казани, в сквере Белинского, заработал фонтан, который более 10 лет оставался недействующим. Теперь он снова радует горожан своими струями, достигающими в высоту до 2 метров. Об этом рассказали в пресс-службе казанской мэрии.

Фонтан имеет модельную конструкцию с 13 струями. Вечером фонтан подсвечивается 15 разноцветными светильниками, создавая захватывающее зрелище.

Реконструкция фонтана была завершена чуть раньше планируемого срока. Строители провели комплекс работ: оштукатурили пол и стены, нанесли гидроизоляцию, уложили трубопровод, провели электрические кабели, смонтировали контур заземления, уложили гранитные плиты и плитку.

В Казани теперь работает 31 фонтан, которые входят в собственность муниципалитета и находятся на текущем содержании эксплуатирующей организации.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
28 июня татарстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь
В Казани сдали дом с подземным паркингом на Ершова
В Казани вернули к жизни фонтан в сквере Белинского
В казанской «Пирамиде» на строителя обрушилась стена
В Набережных Челнах рабочий погиб, попав в оборудование на элеваторе
В Казани пройдет Воскресенско-Тихоновская благотворительная ярмарка
Казанская спортсменка взяла золото Кубка России по пулевой стрельбе
Спутя пять часов в Казани восстановили движение трамваев