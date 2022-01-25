В Казани весной 2022 года запустят продажу билетов на рейсы лоукостера от S7

В Казани продажу билетов на рейсы локоустера от S7 – Citrus стартуют весной этого года. Аэропорт уже завершает согласование маршрутной сети согласования. Об этом во вторник на заседание итоговой коллегии Миндортранса Татарстана заявил гендиректор аэропорта «Казань» Сергей Романов.

«Продажа билетов должна начаться уже весной 2022 года. И старт полетов намечен на июль 2022 года. На данный момент аэропортом заканчивается согласование с авиакомпанией маршрутной сети», – сообщил Романцов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана открылись авиарейсы из Казани в Оренбург. Рейсы выполняются три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям.