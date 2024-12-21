В Казани в эти выходные отменены все массовые мероприятия

В столице Республики Татарстан все массовые мероприятия будут отменены на ближайшие два дня. Это решение принято Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, как сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

«В целях обеспечения безопасности по решению Раиса Республики Татарстан в Казани отменены все массовые мероприятия на субботу и воскресенье», — отметила она.

Также в Управлении культуры Казани сообщили, что в городе приостановят работу культурные учреждения — центры, кружки и школы искусств. Даты переноса концертов, открытия новогодних ёлок в парках и других мероприятий будут объявлены позже.