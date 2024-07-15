В Казани во время Крестного хода ограничат движение транспорта

В Казани 21 июля ограничат движение транспорта в связи с Крестным ходом по случаю празднования обретения Казанской иконы Божией Матери, сообщили в мэрии.

Праздничное мероприятие стартует в 07:30 с торжественного молебна в Благовещенском соборе. Затем верующие пройдут вокруг Казанского Кремля и по улицам Батурина-Карла Маркса-Миславского до Богородицкого монастыря.

С 07:00 21 июля будет перекрыто движение по всему маршруту Крестного хода. Ограничение движения будет снято по мере его завершения. Также с 20:00 20 июля на улице Миславского будет ограничена парковка автомобилей.

Руководство города призывает жителей и гостей Казани заранее ознакомиться с изменениями в движении и планировать свои передвижения.