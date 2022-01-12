 Во всех районах Казани пройдет масштабная облава на пьяных водителей
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Во всех районах Казани пройдет масштабная облава на пьяных водителей

Операция продлится девять часов.

Город
12 января 2022  20:45
Автор:
Николай Лукоянов

Госавтоинспекция Казани проведет масштабную операцию по всем районам города по выявлению нетрезвых водителей, сообщает городская Госавтоинспекция.

Операция пройдет 13 января с 13:00 до 22:00.

В прошлом году по вине пьяных водителей произошло 51 ДТП, в которых погибло 8 человек, еще 72 человека были травмированы.

Госавтоинспекция напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение водительских прав сроком до полутора лет. Повторное нарушение несет за собой уголовную ответственность.

 

 

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