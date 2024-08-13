В Казани водитель BMW получил 5 суток ареста за громкий выхлоп

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Город
13 августа 2024  17:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани любитель громкой езды на BMW отправился под административный арест на 5 суток за неоднократное нарушение правил эксплуатации транспортного средства. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Нарушителя задержали на Сибирском тракте сотрудники ДПС. 26-летний водитель управлял автомобилем BMW 525 с превышением допустимого уровня шума выхлопной системы. При проверке выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, а регистрация его автомобиля аннулирована.

В отношении водителя составили сразу три административных материала за управление автомобилем с технической неисправностью, за управление незарегистрированным транспортным средством и за невыполнение законных требований сотрудника полиции.

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