В Казани водитель на перекрестке сбил 11-летнего мальчика на зебре. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет. Об этом «КВ» сообщила инспектор отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Анна Миронова.

Инцидент произошел в районе трех часов на пересечении улиц Ибрагимова и Волгоградской

«Пятидесяти однолетний водитель авто Volkswagen во время поворота направо сбил 11-летнего школьника, который переходил дорогу на зеленый свет», — рассказала Миронова.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана сотрудники ГИБДД остановили машину, у пассажира которой нашли два пистолета и 400 патронов. За рулем была жительница Санкт-Петербурга.