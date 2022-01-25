 В Казани водитель на перекрестке сбил 11-летнего мальчика на зебре
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В Казани водитель на перекрестке сбил 11-летнего мальчика на зебре

Ребенок переходил дорогу на зеленый свет.

Город
25 января 2022  18:45
Автор:
Эдуард Салихов

В Казани водитель на перекрестке сбил 11-летнего мальчика на зебре. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет. Об этом «КВ» сообщила инспектор отделения пропаганды Госавтоинспекции Казани Анна Миронова.

Инцидент произошел в районе трех часов на пересечении улиц Ибрагимова и Волгоградской 

«Пятидесяти однолетний водитель авто Volkswagen во время поворота направо сбил 11-летнего школьника, который переходил дорогу на зеленый свет», — рассказала Миронова.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана сотрудники ГИБДД остановили машину, у пассажира которой нашли два пистолета и 400 патронов. За рулем была жительница Санкт-Петербурга.

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