В Казани вор обокрал ювелирный магазин на 200 тысяч рублей

В Казани злоумышленник ограбил ювелирный магазин на улице Декабристов. По данным УМВД России по Казани, из торговой точки было похищено золотых изделий на сумму около 200 тысяч рублей.

Сообщается, что он вошёл в торговый зал в балаклаве и был вооружен ножом. Мужчина разбил витрину и похитил несколько лотков с золотыми украшениями, после чего скрылся во дворе соседнего дома.

Служебная собака утратила его след через несколько домов, и поиски злоумышленника продолжаются. Часть украденных изделий была случайно потеряна вором во время побега.