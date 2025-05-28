В Казани восстановят жилой дом на улице Клары Цеткин, пострадавший от атаки БПЛА

Правительство Татарстана выделило средства из резервного фонда на капитальный ремонт многоквартирного дома №31А на улице Клары Цеткин в Казани, который был поврежден в результате атаки беспилотника в декабре 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Напомним, 21 декабря прошлого года БПЛА повредили несколько жилых зданий в столице Татарстана. Так, помимо дома по улице Клары Цеткин, был поврежден фасад в ЖК «Лазурные небеса» и шпиль дома в ЖК «Манхэттен».

Министерство строительства Татарстана будет курировать процесс восстановления жилого здания. Хотя точная сумма финансирования пока не разглашается, власти установили жесткий срок завершения всех работ – до 31 декабря 2025 года.

Параллельно в Казани планируется обновить фасад жилого комплекса «Лазурные небеса», также пострадавшего в декабрьском инциденте. Для этих работ потребуется импорт специальных строительных материалов.

Напомним, что в мае муниципальные власти уже принимали решение о выделении средств из резервного фонда на восстановление городской инфраструктуры, поврежденной 21 декабря прошлого года. Новое постановление республиканского правительства конкретизирует механизм предоставления субсидий на эти цели.